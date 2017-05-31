Священный остров в Японии, на который запрещено ступать женщинам, провозгласят объектом всемирного наследия ЮНЕСКО

Главный офис Комитета по всемирному наследию при ЮНЕСКО в Кракове известил правительство Японии о своей готовности присвоить маленькому островку Окиносима (Okinoshima) близ южного побережья большого острова Кюсю (Kyushu) статус объекта всемирного наследия. Это один из пяти объектов в стране, на которые японское правительство уже давно подало заявки, сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на "World Religion News".

Площадь острова Окиносима составляет всего 0,78 кв. км. Многие жители Японии почитают его как заповедную и священную территорию - Мунаката Тайша («святое место»). Постоянный доступ сюда имеют только жрецы синто (синтоизма), традиционной религии Японии, основанной на анимистических верованиях древних японцев в многочисленные божества и духов умерших.

Единственным постоянным обитателем острова Окиносима является особый жрец синто, живущий здесь в полном одиночестве. Остров иногда посещают лишь моряки и рыбаки, идущие в дальнее плавание: здесь они совершают молитвы и обряды, моля морскую богиню защитить их от опасностей. Эта многовековая традиция сложилась, по ряду археологических данных, примерно в IV веке нашей эры. Святое место Мунаката Тайша считается открытым святилищем богини моря, хранительницы мореплавателей.

За многие века здесь скопилось множество древних предметов, использовавшихся в ритуалах поклонения или приносившихся в дар богам и предкам, и потому правительство Японии охраняет остров и каждый предмет на нем как драгоценное национальное достояние.

Доступ в святое место Мунаката Тайша регулируется древними обрядами, правилами и запретами. Наиболее строгим является полный запрет на посещение острова женщинами.

Мужчины допускаются на Окиносиму также нечасто. Основная часть паломников - не более 200 человек одновременно - прибывают сюда главным образом во время традиционных майских празднеств.

Инициативе правительства и ЮНЕСКО не радо cинтоистское духовенство. Священники синто противятся ей, поскольку считают, что толпы туристов быстро уничтожат древнюю природу, святыни и весь облик священного острова.

Верховный жрец Мунаката Тайша Такаюки Асидзу (Takayuki Ashizu) заявил представителям прессы, что остров Окиносима останется недоступным для посещения публики даже после его включения в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, поскольку никто не должен посещать эту священную землю только ради любопытства.

Основа синтоизма или синто состоит в обожествлении природных сил и явлений и поклонении им. Синтоизм испытал в своем развитии значительное влияние буддизма.

Синто нельзя считать дуалистичной религией, в ней нет и общего строгого закона, присущего авраамическим религиям. Понятия синто о добре и зле существенно отличаются от христианских, прежде всего, своей относительностью и конкретностью.