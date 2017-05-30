В Германии в храме появился робот-священник
14:16, 30 мая 2017Мир
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Фото: Газета.ру
В храме в немецком городе Виттенберг установили работа "BlessU-2", который читает Библию, а также благословляет прихожан женским и мужским голосами. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на "Daily Mail".
Робот также может излучать свет "ладонями". Туловище "BlessU-2" оснащено сенсорным монитором для выбора типа голоса и благословение.
"Это эксперимент, который должен вдохновить на дискуссию", - говорит пресс-секретарь церкви Себастиан вон Герен.
Каждый желающий с помощью робота также может напечатать благословение на бумаге.
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