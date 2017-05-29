На Крит съезжаются сотни туристов, чтобы увидеть шествие призраков к старинному замку Франгокастелло

Каждый год в мае сотни туристов съезжаются к старинному замку Франгокастелло на южном берегу Крита. Они проводят бессонные ночи, надеясь увидеть своими глазами шествие "людей росы", сообщает "Рaranormal-news".

"В конце мая перед восходом солнца можно увидеть тени вооруженных всадников и солдат. Они выходят из тени горы и беззвучно маршируют в строю, как будто идут в бой или на маневры", - говорят местные жители.

Если кто-то осмеливается подойти поближе, они исчезают в море. Это призраки погибших в замке Франгокастелло во время ужасной битвы с турками в 1827 году. Они возвращаются каждый год в замок, где была пролита их кровь.

Видение является в то время, когда выпадает роса, отсюда и название -"люди росы".

Замок построили в 1371-1374 годах захватчики из Венеции. Критяне сопротивлялись как могли. Рыбаки пробирались по ночам на стройку и портили все, что можно разрушить, не поднимая тревоги. Вражеский замок не был возведен вовремя. Заплатить за это пришлось немалую цену: с трудом закончив работу, венецианцы повесили по греку на каждом зубце стены.

Когда турки выбили венецианцев с Крита, лучше не стало. Греция то и дело восставала против чужеземного гнета. В 1827 году отряд Хадзимихалиса Далианиса предпринял попытку начать войну за независимость Крита и захватил замок. Предводитель отряда был богатым торговцем, но бросил свое дело, вооружив за собственный счет конный отряд.

Ночью 17 мая турецкая армия Мустафа-паши штурмовала замок. 335 повстанцев погибли в бою. Их тела турки не стали хоронить, сбросив со стены в ров.

В анонимной поэме о революции, сложенной в начале XX века, говорится: "По сей день 17 мая является отряд Хадзимихалиса. Они бьются в облаках, а неверующие слышат голоса и стук копыт около стен замка. Солдат-призраков можно увидеть и испугаться, но, да сжалится над ними Господь, они никому не вредят...".

Во время немецкой оккупации гарнизон, засевший в замке, открыл огонь по теням. Потом пораженные немцы расспрашивали крестьян, что за чертовщина происходит перед крепостными воротами.

Неведомые воины

При всем уважении к местным легендам нужно сказать, что «люди росы» не имеют никакого отношения к отряду Хадзимихалиса. Его люди были вооружены огнестрельным оружием, а закованные в броню призрачные солдаты несут щиты, копья и короткие мечи. Кроме того, тени показываются не 17 мая, а позже, иногда задерживаясь до первой декады июня. Не могут это быть и тени древних римлян из стоявшего на острове легиона. У них в руках не высокие римские скутумы, а круглые щиты греческого образца.

Генерал Хадзимихалис, правнук героя революции, навестил замок спустя 100 лет после гибели своего предка. Он видел процессию призраков трижды, описав увиденное в письме президенту Греческой ассоциации парапсихологии Ангелосу Танаграсу.

Он подчеркнул, что тени не имеют отношения к событиям 1827 года: оружие, скорость марша, даже высокий рост солдат отличают их как от тогдашних греков, так и от воинов Мустафы-паши. Хотя они шагают в сторону Франгокастелло, очевидно, что замок не является их целью.

«Женщина не из местных работала утром в поле, когда появились призраки, - писал Хадзимихалис. - Она подумала, что пришли люди поискать работу на сборе урожая. „Что привело сюда сотни людей? - спросила она другую женщину.- Здесь нет работы для такой толпы”.

Все три дня они маршировали строем, с востока на запад, от подножия горы через сумрачную равнину к разрушенному замку. Иногда они шли в сомкнутом строю, а иногда их колонны были тонкими и растянутыми. Должно быть, это какое-то странное природное явление».

Чудеса природы или...

Ангелос Танаграс предположил, что видение может быть миражом, отражающим в искаженном виде маневры солдат в Ливии, по ту сторону Средиземного моря. Его статью о "людях росы" в журнале "Парапсихологические исследования" тут же раскритиковали в пух и прах. Ученые заметили, что источник миража на уровне земли не может быть дальше горизонта. Даже если каким-то чудом мираж показал бы Ливию, в те времена итальянскую колонию, он должен был отразить людей с винтовками.

"С конца мая и до первой декады июня расположение солнца относительно горы в Франгокастелло таково, что в течение 10 минут перед рассветом благодаря утреннему туману создается уникальная обстановка. Солнце в это время закрыто краем горы, но уже настолько светло, что его свет проецирует на туманный экран тени горных вершин, которые перемещаются по ходу движения солнца", - предположил Фома Василиакис.

Гипотеза Василиакиса тоже не выдерживает никакой критики. Солнце и горы здесь всегда одни и те же, а феномен появился только на рубеже XX века. По крайней мере, про него раньше никто не говорил. Не упоминаются призрачные "люди росы" и в сборнике Николаоса Политиса "Изучение жизни и языка греческого народа", вышедшем в начале XX века. Его составитель провел много времени на Крите, записывая местные предания.

Видение не повторяется. Это не фильм, бесконечно проигрывающийся в лабиринтах пространства и времени. Солдаты могут идти сомкнутым строем или тонкими цепями. Среди них иногда едут всадники, а в другой раз видны только пехотинцы. Бывает, что они приостанавливаются и даже поворачивают назад против хода солнца.

В 1924 году пехотинцы несколько раз отступали и снова шли вперед. Длится видение 8-15 минут, причем тени не меняют роста по мере восхождения светила. Местные жители говорят, что вблизи иногда слышны слабый звук шагов, голоса и лязг оружия.

Попытки запечатлеть «людей росы» с помощью видеокамеры были тщетными. При просмотре на экране виднелся только пейзаж. Подлинных снимков явления не существует, есть только более или менее удачные фотомонтажи.

Критский виноторговец Георгиос Наксакис сообщил, что бывают случаи появления «людей росы» не перед рассветом, а после заката. Если это правда, гипотеза о природном происхождении феномена становится еще более нелепой. Вечером солнце светит с другой стороны, где нет ничего, кроме моря.

Решающие наблюдения

Среди парапсихологов, пытавшихся лично увидеть «людей росы», был сэр Эрнест Беннет, член британского парламента. Он служил военным корреспондентом в Греции и мог общаться с местными жителями без переводчика. Беннет расспрашивал крестьян о феномене.

Местные жители рассказали, что в прошлый раз одна женщина то ли замешкалась, то ли не испугалась. Она оказалась на пути колонны призраков. Все ждали, что случится. Пройдут ли тени сквозь нее или, наоборот, ее тело перекроет свет и заставит проходящих мимо призраков исчезать?

Призраки вели себя, словно видят препятствие. Одни обошли женщину справа, другие - слева, потом колонна снова сомкнулась. Явление исчезло внезапно, как будто его выключили.

Жители тут же бросились к женщине с расспросами. Оказалось, что она ничего не видела, не слышала и даже не почувствовала!

Беннет поинтересовался, что думает о «людях росы» священник из Франгокастелло. Представитель церкви не стал отмалчиваться.

"Я видел призраков два раза. Эти тени похожи на армию во время похода, марширующую с востока на запад. Один раз со мной был Эвмениос, архиепископ Критский. В тот день все, кто были в доме, вышли на них посмотреть. Интересно, что при ходьбе их видно хуже, чем стоя на месте. Они шли колонной длиной около четверти мили. Феномен продолжался минут пятнадцать", - признался он.

Министр иностранных дел Манусос Коундаурос был самым видным политиком из тех, кому довелось видеть "людей росы". Его пресс-атташе Псилакис рассказал, что видел призраков на расстоянии 200 метров:

"Это случилось за 10 минут до восхода солнца, когда звезды еще видны на небе. Я увидел толпу движущихся теней, вроде тех, что отбрасывают люди на занавески в домах, когда снаружи темно, а внутри горит свет. Там были люди разного телосложения, но я не припомню, чтобы видел среди них всадников".

Сам Беннет просидел на берегу до конца мая, а потом уехал в Ираклион. Призраки появились на следующий день, словно ожидали его отъезда. Сэр Эрнест посчитал, что его оставило в дураках нечто сверхъестественное.

Окно на тот свет

Не похоже, что «люди росы» отражают греческое прошлое Крита. Почему по утрам ни разу не появлялись призраки пастухов или женщины? К чему этот бесконечный марш? Увиденное больше напоминает ад, где люди вечно шагают по равнине с тяжелым грузом и изнывают под весом брони.

Можно лишь догадываться, что открыло «окно в преисподнюю» в начале XX в. и сделало призрачных солдат временно видимыми. Был ли это колдовской обряд, научный опыт или чистая случайность, навсегда останется тайной.

Если вы приедете в Франгокастелло к концу мая и захотите испытать удачу, имейте в виду: феномен виден только людям, стоящим между горами и замком. На берегу делать нечего, смотрите на равнину со стороны горы. Если не боитесь сделать неосторожный шаг и стать новым солдатом марша проклятых, добро пожаловать на Крит.