Власти Италии бесплатно раздают сотни исторических зданий, в том числе монастырей

Итальянское правительство решило бесплатно раздать сотни исторических зданий «в хорошие руки», в том числе монастырей, стремясь увеличить приток туристов и инвестиций в страну. Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на "Christiantoday".

Агентство государственного имущества и Министерство культурного наследия Италии составило список, в который вошли многие исторические здания, и в том числе монастыри, замки, старинные сельские фермы и таверны, которые будут раздаваться совершенно бесплатно.

Большинство из них находятся «в глуши», но рядом с 44 объектами проходят туристические пешеходные маршруты, а к остальным ведут велодорожки.

Теперь каждый может выбрать любое из 103 исторических зданий. Но при одном условии: нужно доказать, что у вас есть средства, чтобы его отреставрировать, превратить в успешное предприятие вроде гостиницы или ресторана – и привлечь туристов. Самые интересные объекты, по версии The Local, это уникальный замок XIII века Кастелло ди Монтефьоре в регионе Марке и замок XI века Кастелло ди Блера недалеко от Рима. Он стоит на скале, и там сохранились многие оригинальные элементы отделки.

Итальянские чиновники хотят привлечь внимание приезжих и местных путешественников к малоизвестным достопримечательностям в отдаленных местах страны и тем самым облегчить нагрузку на самые популярные туристические объекты и города.

Многие их этих итальянских городов уже не справляются с потоками туристов и пытаются вводить разные ограничения. Например, в Венеции запретили открывать новые заведения с шаурмой и другой уличной едой, чтобы люди меньше брали еду навынос в туристических точках. А во Флоренции обязали новые рестораны и продовольственные магазины в историческом центре города иметь ассортимент, который на 70% состоит из местной продукции.

Еще одно трудное условие для желающих обзавестись собственным замком состоит в том, что нужно доказать свое право на так называемую «льготу на искусство», то есть налоговую скидку, предоставляемую местным жителям, сделавшим существенный вклад в национальную культуру. Это означает, что британец, к примеру, может подать заявку только после того, как переехал в Италию, заплатил все местные налоги и внес вклад в какой-то местный проект по развитию культуры и искусства.

«Цель нашего проекта в том, чтобы дать толчок развитию так называемого неспешного туризма. Наша задача состоит в том, чтобы восстановить давно заброшенные частные и государственные здания и превратить их в интересные и прибыльные исторические объекты, способные привлечь потоки паломников, пешеходов и туристов», - заявил Роберто Регги (Roberto Reggi), служащий Агентства государственного имущества.