В Индии язычники разрушили и осквернили католическую церковь

Толпа воинственно настроенных язычников, численностью приблизительно в 100 человек, буквально разрушила католическую церковь Девы Марии Фатимской в Годамакунта, в деревне Кисара (епархия Хайдарабада). Нападавшие уничтожили Распятие и сломали статую Девы Марии, сообщает "Седмица" со ссылкой на "AsiaNews".

Очередной эпизод, связанный с нетерпимости к христианскому меньшинству, имел место произошел утром в воскресенье, 21 мая. Церковь была освящена незадолго до уничтожения,13 мая, в день, когда Католическая Церковь праздновала столетие явлений Богородицы в португальской Фатиме.

Монсеньор Бала подтвердил с болью факт уничтожения храма: «Этот акт осквернения, вандализма и разрушения статуй глубоко ранил религиозные чувства католического сообщества. Мы очень расстроены».

Архиепископ сообщил, что его епархия проведет «богослужение компенсации» (совершается в католической традиции в случаях осквернения святынь) после того, как полиция закончит расследование преступления.

Саджан К Джордж, президент Глобального Совета индийских христиан (Gcic), осудил антихристианскую акцию: "Церковь была разрушена и уничтожена антиобщественными элементами, наиболее вероятно принадлежащими к группам экстремистов-националистов". По его словам, вандалы не только разбили статуи, но разрушили интерьер церкви и уничтожили все ее художественное оформление.

Согласно сообщению полиции, нападение якобы было мотивировано земельным спором. М.Сурендер, деревенский инспектор полиции, сообщил, что землевладелец, человек по имени Джордж Редди, просил разрешения у районной администрации построить церковь на участке площадью 1000 квадратных ярдов [приблизительно 900 кв.м.], но что он все еще не получил одобрения на строительство, тогда как храм уже был построен.

Ананта Чари, субинспектор полиции, утверждает, что здание христианского храма оскорбило религиозные чувства местных жителей-язычников.