Румынская Православная Церковь канонизирует преподобного Пафнутия иконописца

В Патриаршей резиденции в Бухаресте прошло заседание митрополичьего Синода митрополии Мунтении и Добруджи. В ходе заседания Синода был принят ряд документов, касающихся будущего прославления в лике святых Румынской Православной Церкви преподобного Пафнутия (Парну), иконописца, сообщает "Седмица" со ссылкой на греческое информационное агентство "Ромфея".

Изограф Парну Муту был представителем Бранковянского стиля, сложившегося в румынском иконописании в концеXVII - 1-й половине XVIII вв. Он жил в период между 1657-1735 гг. Преподобный Пафнутий был шестым сыном православного священника Яна Павреску. Он начал свою деятельность в качестве художника-иконописца в возрасте 12 лет. После смерти жены он был пострижен в монашество, приняв имя Пафнутий.

«Его наименование «Mуту» не означает, что он действительно был тихим по своему характеру, но его жизнь всегда была окрашена молитвой и тишиной», - подчеркнул особенность иноческого подвига преподобного Пафнутия Патриарх Даниил.

Члены Митрополичьего Синода приняли предложение прославить преподобного Пафнутия Иконописца в лике святых в связи с тем, что «в этом году Румынская Православная Церковь воздает особое поклонение святым иконам, иконописцам и художникам Церкви».

Во время встречи епископы - члены Митрополичьего Синода также одобрили икону знаменитого афонского старца ХХ века - святого Порфирия Кавсокаливита (1906-1991 гг.), прежде чем официально включить его в Месяцеслов Румынской Православной Церкви.