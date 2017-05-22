В Кишиневе православные верующие сорвали марш сексменьшинств

Представители Православной церкви не дали сексуальным меньшинствам пройти запланированным маршрутом по центру Кишинева в минувшее воскресенье. Об этом сообщает "Интерфакс-Религии".

Верующие перекрыли улицу, по которой шел марш. Полиция эвакуировала участников на автобусах.

Участники марша шли по Бухарестской улице (одной из главных улиц Кишинева) - от улицы Измаильской до Дворца Республики - около 2 километров.

В шествии принимали участие несколько сот человек, в том числе активисты ЛГБТ-сообщества из неправительственной организации "Gender-doc", представители гражданского общества, ряд политиков и журналистов. К ним присоединились и сотрудники посольств ряда западных стран.

Участникам марша удалось пройти лишь несколько сот метров - менее половины от запланированного маршрута, когда несколько сот верующих перекрыли улицу.

Православные вышли с хоругвями и плакатами под церковные песнопения. На плакатах были надписи "Молдавия - православная страна!", "Мама, папа, я - это семья!" и другие в защиту традиционной семьи.

Полиция оперативно вмешалась, предотвратив столкновения между участниками марша и их противниками. Было принято решение прервать марш. Его участников посадили в автобусы, которые заранее подготовила полиция.

Накануне президент Молдавии Игорь Додон подверг критике мероприятия сексуальных меньшинств, которые проводятся в рамках XVI фестиваля ЛГБТ-сообщества "Молдавия Прайд-2017". Он заявил, что категорически осуждает проведение фестиваля и марша ЛГБТ-сообщества.

Отвечая на вопрос журналиста о том, что в ходе избирательной кампании И.Додон обещал быть президентом всех, он заявил, что "не обещал быть президентом геев".

Сам глава государства вместе с супругой и тремя сыновьями в воскресенье принял участие в мероприятиях по поддержке и продвижению традиционных семейных ценностей, которые проходили на центральной площади Кишинева.