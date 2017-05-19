Во Франции похитили Лионскую корону Девы Марии

Группа похитителей проникла ночью в Музей религиозного искусства при базилике Нотр-Дам-де-Фурвьер во французском г. Лион. Преступники отключили сигнализацию и получили доступ к самому ценному экспонату музея – Лионской короне Девы Марии, сообщает "Седмица".

Золотую корону украшает 1791 драгоценный камень, подлинность которых засвидетельствована на научной экспертизе в 2016 г. Кроме короны преступники забрали потир и епископский перстень, пишет Le Point.

Корона была заказана в самой престижной ювелирной мастерской Лиона «Арман-Калья» на пожертвования прихожан и увенчала статую Девы Марии в 1899 г. В XX веке корона стала частью коллекции произведений ювелирного искусства и в настоящее время оценивается в 1 100 000 евро.

Базилика Нотр-Дам-де-Фурвьер - действующий храм. Кроме того, она является не только историческим памятником национального значения, но и объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и по-прежнему сохраняет свой особый статус, находясь в собственности всех жителей Лиона.