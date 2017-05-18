Путь Святого Семейства в Египте хотят включить в список всемирного наследия ЮНЕСКО

ЮНЕСКО готовится включить в список всемирного наследия Путь Святого Семейства в Египте. Согласно древнему преданию, именно этой дорогой прошли Дева Мария, Иосиф Обручник и Младенец Иисус, спасаясь от Ирода, сообщает "Благовест-Инфо".

Об этом сообщил журналистам глава отдела международных связей египетского бюро по развитию туризма Адель Гинди. Египетские власти хотят еще более активно предлагать этот маршрут туристическим фирмам и паломническим организациям и надеются, что включение Пути Святого Семейства в список ЮНЕСКО будет способствовать увеличению притока гостей.

Руководители туристической отрасли в Египте также надеются, что свой вклад в развитие христианского паломничества в Страну пирамид сыграет недавний визит Папы Франциска. 9 мая, менее чем через две недели после визита понтифика министр туризма Яхья Рашид побывал в Ватикане, где представил программу «Путешествие Святого Семейства».

Популяризируя паломнические маршруты по пути Святого Семейства, египтяне надеются хотя бы частично компенсировать потери, вызванные сокращением притока туристов из-за угрозы терроризма и общей нестабильности в регионе.