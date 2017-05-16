В Грецию впервые привезли мощи святой равноапостольной Елены

В Греции тысячи верующих пришли в воскресенье встретить мощи святой равноапостольной Елены, матери Константина Великого, впервые принесенные в Грецию из Венеции. В Афины доставлена также частица креста, на котором терпел страсти Христос, сообщают РИА Новости.

Мощи святой Елены переносятся из Венеции, где они хранятся, впервые.

В Афинском аэропорту мощи со всеми почестями встречали иерархи Греческой православной церкви и министр национальной обороны Панос Камменос.

В церкви Святой Варвары, где мощи будут находиться до 15 июня, на церемонии присутствовали архиепископ Афинский и всей Греции Иероним и президент страны Прокопис Павлопулос.

Святая Елена Константинопольская известна своей деятельностью по распространению христианства. В Иерусалиме были проведены раскопки и обретены гроб Господень, животворящий крест и другие реликвии. Елену называют защитницей христиан. Она умерла в 328 году в возрасте 80 лет. Святые мощи Святой Елены были перевезены в Венецию из Константинополя в 1211 году. Ее сын император Константин отказался от язычества и перенес столицу империи из Рима в город Византию, который был переименован в Константинополь.