В Вашингтоне состоялся саммит в поддержку преследуемых христиан

С 10 по 13 мая в столице США прошел Всемирный саммит в поддержку христиан, подвергшихся гонениям за свои религиозные убеждения. В нем принял участие Вице-президент США Майк Пенс, известный своей активной христианской позицией, а также политики, правозащитники, мировые христианские лидеры и люди, которые стали жертвами религиозных преследований, сообщает "Католический обозреватель".

Всемирный саммит собрал более 600 участников из разных уголков мира, среди которых Египет, Индия, Пакистан, Южный Судан, Центральноафриканская Республика и другие.

Во время саммита Майк Пенс встретился с большой группой ключевых представителей стран Восточной Европы и Азии, поскольку именно на этих территориях больше всего нарушаются права верующих. О результатах встречи сообщил народный депутат Украины, председатель Межфракционного депутатского объединения «За духовность, нравственность и здоровье Украины» Павел Унгурян.

«Мы говорили о необходимости защиты украинских верующих разных конфессий - протестантов, греко-католиков и православных на оккупированных территориях в Донецкой, Луганской областях и в Крыму. Стоит сказать, что поддержка Администрации США и лично Вице-президента Майка Пенса в этом вопросе остается неизменной», - сказал Павел.

Он также подчеркнул важность проведения подобного мероприятия на международном уровне.

«Во всем мире христиане подвергаются преследованиям, пыткам и умирают за веру в Иисуса Христа. С каждым годом ситуация только ухудшается, о чем свидетельствуют последние события на Ближнем Востоке, в Северной Корее, Сирии, Ираке, Пакистане и тому подобное. Поэтому нужно привлечь внимание мирового сообщества к этой проблеме, найти пути ее решения, чтобы не допустить повторения жестоких случаев нападения на христиан».

***Всемирный саммит в Вашингтоне был организован Евангельской ассоциацией Билли Грэма с целью привлечения внимание общества к факту преследования христиан, выразить свою солидарность к жертвам агрессии и, по возможности, облегчить их страдания.