В Вашингтоне продолжается Всемирный саммит в защиту гонимых христиан

Всемирный саммит христианских лидеров в защиту гонимых христиан открылся 10 мая в столице США - Вашингтоне. Для участия в форуме прибыли представители различных христианских конфессий из более чем 135 стран, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Его организатором выступила Евангелистская ассоциация Билли Грэма. Поводом для проведения встречи служат беспрецедентные в современной истории массовые гонения на христиан Ближнего Востока, Африки и других регионов мира, стоящие в одном ряду с преследованиями христиан первых веков и массовыми репрессиями со стороны атеистических властей в XX веке. Столь масштабные злодеяния не могут оставаться без внимания со стороны христианского сообщества.

Саммит в защиту гонимых христиан призван стать площадкой для всестороннего обсуждения данной проблемы с целью изменения ситуации к лучшему.

Во Всемирном саммите в защиту гонимых христиан также участвуют делегации ряда Поместных Православных Церквей. Делегации возглавляют: архиепископ Вашингтонский, митрополит всей Америки и Канады Тихон (Православная Церковь в Америке), архиепископ Американский Димитрий (Константинопольский Патриархат), архиепископ Нью-Йоркский, митрополит всей Северной Америки Иосиф (Антиохийский Патриархат).

На форуме представлены Римо-Католическая Церковь, различные протестантские деноминации и Древние Восточные Церкви – Коптская Церковь, Сиро-Яковитская Церковь и Ассирийская Церковь Востока.

Саммит открыл президент Евангелистской ассоциации Билли Грэма Франклин Грэм, который в своем выступлении отметил, что целью форума является не объединение конфессий, а выражение солидарности с христианами, терпящими гонения в разных регионах мира.

Всемирный саммит в защиту гонимых христиан продлится до 13 мая.