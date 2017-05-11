В Армении возобновили реставрацию раннехристианского монастыря

Минкультуры Армении одобрило проект возобновления реставрации раннехристианского монастырского комплекса Одзун. Об этом сообщает «Благовест-инфо».

На территории церкви сохранилось более 20 изваяний IV века, имеющих мировую ценность. В XIX веке растрескавшуюся черепичную кровлю Одзунского храма, датируемую VI веком, представители армянского рода Абовянов заменили туфом. Это был последний ремонт здания до нынешнего времени.

Первый этап реставрации был начат в 2012 году, а в 2014-м, был приостановлен. Второй этап начат недавно и, по словам местного настоятеля иерея Вртанеса Багаляна, реставрацию планируется завершить к октябрю.

Трехлетний простой был связан с отсутствием финансирования, организацией которого занимается московский предприниматель Мовсес Дзаварян, уроженец одноименного села Одзун. Общая сумма, которая понадобится на восстановление Одзунского монастыря, составляет около 79,5 тыс. долларов.

Настоятель сообщил, что на втором этапе предусмотрено восстановление наружных арок, которых по периметру монастырской церкви Пресвятой Богородицы насчитывается 18. Эти арки были снесены в конце прошлого века. Основное здание храма было сильно повреждено, местами стены разрушились.

На первом этапе реставрации удалось устранить аварийную ситуацию с несущими конструкциями, далее мощными струями воды были промыты камни, обитые накопившейся за много лет глиной и почвой. Поскольку эти камни – вулканического происхождения, то после промывки открылись ранее не замеченные детали в пористой породе этих каменных стен.

Иерей показал хачкары – камни-кресты, фигурки ангелов, орнаменты с библейской тематикой, которые, по мнению специалистов, можно отнести к IV-VI вв. На территории комплекса обнаружено и много археологических разнородных артефактов. Промывка открыла еще одну уникальность храма.

Оказалось, что камни в строении употреблялись разных пород и цветов - от песчано-золотистого до розового. По словам рабочих, это помогло им найти месторождения, откуда они были принесены. В реставрации преимущественно использованы те камни, которые были найдены поблизости храма, однако местами в стены были вставлены также новотёсанные.

«Эти новые камни даже не стирают под старину, потому что по правилам реставрации они должны отличаться по виду от старых оригинальных», - сказал он.

Одновременно с арками рабочие ставят и каменные полы, которые почти полностью стерлись. При реставрации не удастся восстановить фрески церкви Пресвятой Богородицы.