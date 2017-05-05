В Индии снесли исторический крест-памятник жертвам эпидемии чумы

Кардинал Освальд Грасиас, архиепископ Мумбаи, Индия, выразил протест против разрушения исторического креста, решение о котором было принято городскими властями, сообщает "Седмица" со ссылкой на издание cruxnow.com.

Крест был воздвигнут в 1895 году в одном из старых городских районов. Он был известен как «Чумной крест», потому что был установлен христианами в период, когда эта страшная болезнь опустошала город.

Тем не менее, «Чумной крест» был снесен городскими рабочими 29 апреля.

Чиновники в оправдание вандализма процитировали закон, который ограничивает публичную демонстрацию религиозных символов на объектах, которые является общественной собственностью. Однако владелец земли, на которой был расположен крест сообщил, что привел чиновникам явные доказательства того, что крест размещен на частной земле и является его собственностью. Но это не помешало уничтожению святыни.

Чиновники, которые уничтожили крест, «должны считаться ответственными и понести наказание за действие, которое было незаконным», - сказал кардинал Грасиас.