В Испании неизвестные осквернили историческое католическое святилище

Вандалы вломились в запертое на висячий замок католическое святилище в Les Llosses в Каталонии и разрушили люстры, вазы и другие объекты, находившиеся в церкви, сообщает "Седмица" со ссылкой на испанское интернет-издание "El Punt Avui".

Вандалы также вылили маслянистое вещество на лестницу и разбрызгали его по стенам святилища, нарисовали анархистские символы в интерьере и написали над алтарем храма кощунственные слова: “Нет Бога, нет родины, нет короля!”.

Святилище Santa Margarida de Vinyoles известно с 13-го века. Сохранившаяся до настоящего времени церковь была построена на этом месте в 1854 году во время эпидемии холеры.