В Грузии создают "религиозную карту" страны

Комиссия по делам религии Грузии собирает личные данные священнослужителей. Государственная комиссия по делам религии запросила от религиозных организаций передать им список духовенства, их личные и контактные данные, а также информацию о сане священнослужителей, сообщает «Благовест-Инфо» со ссылкой на грузинскую газету.

В комиссии сообщают, что запрос связан с созданием «религиозной карты», и передача информации является добровольной.

По заявлению начальника Службы международных и общественных отношений Государственного агентства по делам религии Лелы Пиралишвили, запрос был направлен всем религиозным организациям, существующим в Грузии, однако представители евангелистской организации отказались предоставить информацию.

«Мы на своем сайте создаем «религиозную карту», которая будет содействовать развитию туризма. В Грузии много культовых построек, и посредством этой карты мы можем желающим туристам упростить их посещение. Они смогут непосредственно связаться с духовенством данного конкретного культового сооружения. Именно этой цели служит сбор личных данных священнослужителей», - заявила Лела Пиралишвили.