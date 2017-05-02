Тенденция: бывшие королевы красоты идут в монахини (укр.)

Історії з «першими міс» стають, можна сказати, показовою традицією.

«Міс США», мусульманка, навернулася на християнство; «міс Італія» 2012 року, яка захопилася св. Терезою з Лізьє, радить молодим людям «не приховувати своєї віри». Про це повідомляє CREDO.

Колишня Міс Німеччина пішла катехиткою до школи. От і «міс Мексика», 20-річна Есмеральда Соліс Ґонсалес, викликала чимале зацікавлення соцмереж своїм рішенням стати черницею. Вона народилася 12 квітня 1997 р. в місті Вальє де Гвадалупе, штат Халіско, у католицькій сім’ї. Після перемоги у місцевому конкурсі краси готувалась до участі у «Міс Мексика-2016».

Однак неочікувано дівчина висловила прагнення змінити життя моделі, з цією постійною зацикленістю на худорлявості, на життя у монастирі.

«Я була задоволена тим, що мала. Проте це неможливо порівняти з тим щастям, яким наповнив моє серце Бог», — сказала дівчина місцевим журналістам. Тепер вона хоче побачити життя з інакшої перспективи, каже колишня модель. Вона вступила до новіціату мексиканської гілки кларисок (Францисканок Місіонерок Пресвятих Дарів) у Куернавака, штат Морелос.

«Насправді неможливо пізнати, що таке релігійне життя, доки його не буде всередині», — сказала дівчина журналістам. Із кларисками вона познайомилася ще п’ять років тому, в молодіжному таборі розпізнавання покликань.

Процес розпізнання свого покликання Есмеральда завершила тільки 25 березня ц.р., коли в день свята Благовіщення склала першу обітницю. «Нема чого боятися: якщо Бог тебе кличе, Він потурбується про все», — каже Есмеральда.

«Божі терміни — досконалі. Цей час (розпізнавання) дозволив мені набути певного досвіду, наприклад, королеви краси, та інше, що залишило свій відбиток назавжди і дозволило мені пізнати багато того, що буде далі».

Дівчина відкрила для себе, що не тільки вона хоче щось змінити у своєму житті — а Бог покликує до себе «радикально», так, щоби «пізнати хрест Христа і жити якомога ближче до Нього». У процесі розпізнання покликання вона зазнала і сумнівів, і страху, але «та любов, яку Господь проявляв щодня, дала мені подолати будь-які почуття сумнівів».

Для сім’ї це, звісно, нелегко, бо ж це означає певну відділеність, відірваність; «але я завжди мала підтримку з боку батьків, братів та вірних друзів», — відзначила колишня моделька.

«Шана цій прекрасній жінці. За відречення від цього світу, який, здебільшого, є матеріалізмом. За те, що займатиметься Тим, хто віддав за нас своє життя. Бажаю Вам усього найкращого і щедрого Божого благословення!» — написала в коментарі одна із читачок посту, Міріам Мораліс. Кларетинки Місіонерки Пресвятих Дарів — це релігійний інститут папського права, який 1945 року заснувала в Мексиці блаж. Марія Інес Тереза Аріас. Духовність інституту — євхаристійна, марійна, місіонерська, в її центрі — поклоніння Ісусові у Пресвятих Дарах.

Місіонерську роботу сестри виконують у лікарнях та інших медичних закладах, дитячих садках, школах, університетах, реколекційних домах. На сьогодні вони працюють уже не тільки в Мексиці, а й також у Коста-Риці, Аргентині, США, Іспанії, Італії, Ірландії, Росії, Японії, Кореї, Індонезії, Сьєрра-Леоне, Нігерії, В’єтнамі та Індії.