В Юрмале началось строительство православного храма

В Юрмале 30 апреля Митрополит Рижский и всея Латвии Александр возглавил торжественный молебен по случаю начала строительства храма в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы, сообщает пресс-служба Латвийской Православной Церкви.

По благословению Владыки в Латвии уже восстановлены и вновь построены десятки православных храмов. Казанская церковь в Дзинтари – ещё одно успешное начинание.

"Несомненно, возрождённая церковь станет украшением нашей Юрмалы, этого популярного международного курорта, куда приезжают туристы со всего мира. Для одних храм станет большой духовной ценностью, потому что это дом Божий, а других он привлечёт своим благообразным внешним видом", – отметил владыка Александр.

Работы проводит фирма "Skonto Būve". Закончить их планируется в сентябре 2018 года.

"У православной церкви в Дзинтари была непростая судьба, но сегодня мы являемся свидетелями исторического момента, благодаря усилиям, приложенным самыми разными людьми и сообществами, храм возрождается. Строительные работы мы ведём по выверенным тысячелетиями законам, тщательно следуя старинным традициям. И трудимся с увлечением, желая помочь делу возрождения ещё одного дома Божия", – сказал председатель cовета "Skonto Būve" Гунтис Равис.

Камень в основание храма Казанской иконы Пресвятой Богородицы в Дзинтари (Эдинбурге) был заложен 18 июля 1894 года. Его строительство осуществлялось в основном на пожертвования. 23 июля 1896 года вновь построенная церковь в Эдинбурге была освящена в честь чудотворной иконы Божьей Матери «Казанская». В 1962 году Казанский храм, который пережил нетронутым две мировых войны, за одни сутки был варварски разрушен – бульдозеры сравняли его с землей. Долгое время это святое место оставалось в запустении.

В 2010 году в Дзинтари была возрождена церковная община и начались богослужения. Уже в 2013 году на месте будущего алтаря Казанского храма был воздвигнут восьмиконечный крест, а в основание алтарной стены заложен камень с изображением восьмиконечного креста. В фундамент будущей церкви были замурованы памятные письмена на русском и латышском языках.

Проект архитектора Дидзиса Круминьша предусматривает строительные работы, исполнение которых отличается особым профессионализмом и мастерством – ведь предстоит возвести церковные своды, купола, арки и создать наружную отделку так, чтобы это соответствовало канонам Православной Церкви.