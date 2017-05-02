В Юрмале началось строительство православного храма

18:39, 02 мая 2017
Мир
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Фото: pravoslavie.lv

В Юрмале 30 апреля Митрополит Рижский и всея Латвии Александр возглавил торжественный молебен по случаю начала строительства храма в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы, сообщает пресс-служба Латвийской Православной Церкви. 

По благословению Владыки в Латвии уже восстановлены и вновь построены десятки православных храмов. Казанская церковь в Дзинтари – ещё одно успешное начинание. 

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"Несомненно, возрождённая церковь станет украшением нашей Юрмалы, этого популярного международного курорта, куда приезжают туристы со всего мира. Для одних храм станет большой духовной ценностью, потому что это дом Божий, а других он привлечёт своим благообразным внешним видом", – отметил владыка Александр.

Работы проводит фирма "Skonto Būve". Закончить их планируется в сентябре 2018 года. 

"У православной церкви в Дзинтари была непростая судьба, но сегодня мы являемся свидетелями исторического момента, благодаря усилиям, приложенным самыми разными людьми и сообществами, храм возрождается. Строительные работы мы ведём по выверенным тысячелетиями законам, тщательно следуя старинным традициям. И трудимся с увлечением, желая помочь делу возрождения ещё одного дома Божия", – сказал председатель cовета "Skonto Būve" Гунтис Равис.

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Камень в основание храма Казанской иконы Пресвятой Богородицы в Дзинтари (Эдинбурге) был заложен 18 июля 1894 года. Его строительство осуществлялось в основном на пожертвования. 23 июля 1896 года вновь построенная церковь в Эдинбурге была освящена в честь чудотворной иконы Божьей Матери «Казанская». В 1962 году Казанский храм, который пережил нетронутым две мировых войны, за одни сутки был варварски разрушен – бульдозеры сравняли его с землей. Долгое время это святое место оставалось в запустении. 

В 2010 году в Дзинтари была возрождена церковная община и начались богослужения. Уже в 2013 году на месте будущего алтаря Казанского храма был воздвигнут восьмиконечный крест, а в основание алтарной стены заложен камень с изображением восьмиконечного креста. В фундамент будущей церкви были замурованы памятные письмена на русском и латышском языках. 

Проект архитектора Дидзиса Круминьша предусматривает строительные работы, исполнение которых отличается особым профессионализмом и мастерством – ведь предстоит возвести церковные своды, купола, арки и создать наружную отделку так, чтобы это соответствовало канонам Православной Церкви. 

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