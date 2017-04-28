В Армении вымирает молоканство

В Армении резко сократилась численность духовных христиан - молокан. В начале 1990-х годов в Армении проживало порядка 51 тыс. русских, из которых половина - молоканского вероисповедания. На сегодня по данным Национальной статистической службы Армении в стране проживает всего 2872 русских – молоканского вероисповедания, сообщает "Благовест-Инфо".

Массовая эмиграции молокан за последние три года наблюдалась при реализации программы переселения в Россию. Из имеющихся в начале XX века 17 молоканских сел, сегодня в Армении остались лишь два – Лермонтово и Фиолетово. В этих селах в целом проживает около 1800 молокан, остальные в нескольких городах и столице Армении.

«Из нашего села порядка 400 молокан переехало в Россию по программе переселения соотечественников. В основном в Ставрополь и Краснодар», - сказал председатель села Фиолетово Лорийской области Армении Алексей Новиков.

В молоканских селах дети учатся в школе на русском языке по российской образовательной программе и учебникам. Для них предусмотрен и урок армянского языка. Помимо обрядовых собраний, при решении каких-то вопросов община во главе с пресвитером созывает собрания, на которых присутствует и председатель села. Во время этих собраний могут быть поставлены вопросы оказания социальной помощи той или иной семье.

Молокане продолжают жить в закрытом обществе, отказываясь пользоваться социальными льготами, предусмотренными государством.

Вместе с тем, молокане, несмотря на запрет на ношение оружия, отказываются воспользоваться и своим правом, как особой религиозной общины, гражданской альтернативной службы, вместо воинской.