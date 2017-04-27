В Финляндии во время ремонта дома строители обнаружили редкую икону

Рабочие во время ремонта в одном из домов в Куопио нашли на чердаке деревянную дощечку, которая на деле оказалась старинной иконой преподобного Корнилия Палеостровского, сообщает сайт «Петрозаводск говорит».

Как рассказали в карельской епархии, преподаватель профессионального училища Саво Матти Пюлккёнен находился с учениками на стройке рядом со школой. Рабочие меняли в доме кровлю, в опилках рабочие увидели небольшую дощечку, на которой был изображен человек. Впоследствии находку передали в музей Православной церкви Финляндии РИЗА, где установили, что икона относится ко второй половине 19 века, а изображен на ней умерший в 1420 году преподобный Корнилий Палеостровский.

Он относится к Собору Карельских святых, вместе с, например, основателями Валаамского монастыря Сергеем и Германом. С Валаама он странствовал в Финляндию до Белого моря, пока не остался отшельником на острове Палий в Онежском озере. На рубеже 15 века на острове был основан Палеостровский Рождественский монастырь. Пожилой Корнилий сам не участвовал в жизни монастыря, а жил отшельником в пещере и носил одежды схимника.

Отмечается, что Корнилий Палеостровский встречается иногда на изображениях Собора Карельских святых, но бо большая редкость, когда на иконе он изображен один.

Жилой дом в Куопио был построен в 1914 году. Во время Первой мировой войны неподалеку от места находки располагались казармы, хотя солдаты жили в квартирах. Впоследствии в доме, где нашли икону, поселились торговцы.

Икону святого обнаружили еще в апреле 2012 года, но статья о находке вышла в финской газете весной этого года.