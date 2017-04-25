В США учительница заставила учеников снять нательные крестики

Правозащитники из Liberty Counsel направили жалобу суперинтенданту государственной школы округа Хиллсборо в штате Флорида (США) на преподавателя, которая во время урока заставила троих учеников девятого класса снять с себя крестики, сообщает Православие.Ru со ссылкой на Christian Post.

Жалоба основана на заявлении троих учеников. Так же в письме говорилось, что указанная преподаватель пропагандирует ЛГБТ в классе.

Согласно заявлению адвоката из Liberty Counsel, ученица только зашла в класс, приготовилась к началу урока, когда учитель подошла к ней и потребовала, чтобы девушка сняла с себя цепочку с маленьким крестиком. Преподаватель отказалась объяснять свое требование и обвинила ученицу в неуважении. Такие же требования учитель предъявила к еще нескольким ученикам. Но с жалобой к правозащитникам обратились только трое.

В письме Liberty Counsel было особо отмечено, что школьники подчинились требованиям учителя, но при этом почувствовали, что их заставили отрицать свою веру и теперь боятся носить свои крестики в классе.

Адвокаты из Liberty Counsel подчеркнули, что требуя от детей снять христианскую атрибутику, преподаватель активно выражает свое отношение к ЛГБТ сообществу. В ее кабинете присутствует ЛГБТ-символика, а перед студентами стоят надписи «я люблю своих ЛГБТ-учеников». Однажды преподаватель раздала учащимся папки с ЛГБТ-символикой.

В письме правозащитников было подчеркнуто, что преподаватель занялась недопустимой активностью в классе, читает твиты на ЛГБТ-темы во время уроков.

Правозащитники Liberty Counsel потребовали от руководства школы принять срочные меры и избавить учеников от вмешательства педагога в их выражение веры, а также запретить преподавателю пропагандировать ЛГБТ-ценности ученикам во время занятий. В противном случае адвокаты Liberty Counsel пригрозили подать иск в федеральный суд.