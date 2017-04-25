В Греции откроется новый храм в честь святого Луки Крымского

Последние штрихи были наведены в минувшие выходные в новом православном храме Святого Луки врачевателя, архиепископа Крымского (Войно-Ясенецкого) на окраине города Нафплио в северном Пелопоннесе, сообщают "Русские Афины".

Открытие церкви, при которой также будет небольшой музей, посвященный его покровителю, намечено на следующую субботу.

Иконы и резьба по дереву в храме выполнены русскими мастерами.

***Архиепископ Лука стал жертвой репрессий и провёл в ссылке в общей сложности 11 лет. Реабилитирован в апреле 2000 года. Украинская православная церковь причислила архиепископа Луку к лику святых 22 ноября 1995 года. В августе 2000 года канонизирован Русской православной церковью в сонме новомучеников и исповедников Российских для общецерковного почитания; память - 29 мая (11 июня) и 5 (18) марта - день обретения его мощей в 1996 году.