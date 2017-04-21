Боевики ИГИЛ напали на охрану монастыря Святой Екатерины на Синае

Боевики «Исламского государства» совершили нападение на охрану монастыря Святой Екатерины на Синае, одном из главных туристических объектов полуострова.

По сообщению "Новости Израиля" со ссылкой на министерство внутренних дел Египта, вооруженная группа открыла огонь по зданию охраны за пределами монастыря. В перестрелке один полицейский был убит и трое ранены. Нападавшие бежали, оставив на месте автомат. Ответственность за теракт взяла на себя организация «Исламское государство».

Основанный в 4 веке монастырь Святой Екатерины, древнейший в мире непрерывно действующий христианский монастырь, включен в список ЮНЕСКО объектов Всемирного наследия.

Нападение на монастырь произошло на фоне чрезвычайного положения, объявленного президентом Абдель-Фаттахом Аль-Сиси после двух кровавых терактов в церквях в дельте Нила и в Александрии. В них погибли 45 человек и десятки были ранены. Дополнительные силы были развернуты для охраны христианских объектов по всей стране, но несмотря на это боевики напали на монастырь. Сообщают, что в последние недели Синай покинули многие христианские семьи.

Война, идущая на Синае, не мешает тысячам израильтян стремиться на полуостров, чтобы провести дешевый отпуск на лоне первозданной природы Синайского побережья.

Вчера Штаб по борьбе с террором оставил в силе распоряжение министра транспорта и разведки Исраэля Каца о закрытии КПП Таба южнее Эйлата. На прошлой неделе Высший суд справедливости (БАГАЦ) отверг петицию двух граждан, требующих отменить закрытие границы как противоречащее основному закону о свободе и достоинстве личности.