В Бельгии католический университет уволил преподавателя, который учил, что аборт - это убийство

Католический университет в Лёвене, Бельгия, уволил преподавателя, который вызвал протесты феминисток, описав во время занятия аборт как форму убийства, сообщает "Седмица" со ссылкой на британское издание "The Tablet".

Стефан Мерсье (Stephanе Mercier) был обвинен феминистскими группами в использовании учебного помещения для пропаганды собственных политических взглядов после того, как он сказал студентам, изучающим первый год курса философии, что аборт является актом отнятия невинной человеческой жизни.

В ответ на протесты феминисток руководство католического университета, который, впрочем, уже давно является таковым лишь по своему официальному названию, сначала приостановило преподавательскую деятельность Стефана Мерсье, а затем сообщило ему, что он уволен.

Мерсье сказал, что при уведомлении об увольнении ему не было названо никаких причин, послуживших основанием для этого шага. Руководство университет только объявило, что в его классе “спокойствие, необходимое для обучения, не гарантировано”.

Католическая конференция епископов Бельгии отстранилась от участия в разрешении данной проблемы, заявив, что данный вопрос касается лишь отношений между преподавателем и университетом.