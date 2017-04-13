В США известный евангелический апологет принял православие

Известный евангелический апологет Хэнк Ханеграафф присоединился к Православной Церкви. Об этом сообщает "Благовест Инфо" со ссылкой на Aleteia.

На праздник Входа Господня в Иерусалим, в греческой православной церкви святого Нектария в городе Шарлотт Ханеграафф, его жена Кэти и двое из 12-ти детей присоединились к православию через таинство миропомазания.

Хэнк Ханеграафф, которого называют «The Bible Answer Man» – «Человеком библейских ответов», получил широкую известность благодаря своим апологетическим радиопередачам и публикациям. Ханеграаф принимал активное участие в полемике с нехристианскими религиями, новыми религиозными движениями и тем, что он считал «ересями внутри консервативного христианства».

Выступая по радио на следующий день после миропомазания, христианский апологет заявил, что он продолжит проповедовать «просто христианство», о котором говорил К.С. Льюис.