В христианских храмах Китая власти намерены установить камеры наблюдения

Правительство Китая распорядилось установить в христианских церквях видеокамеры для «борьбы с терроризмом и в целях безопасности», сообщает Rublev.com со ссылкой на портал South China Morning Post.

Видеокамеры должны быть установлены на входе в церковь, на церковной кафедре, возле ящика сбора пожертвований и во многих других местах. Представители христианской общины города, насчитывающей около миллиона человек, неоднократно заявляли, что подобное видеонаблюдение нарушает их право на частную жизнь.

«Мы, христиане, совершаем добрые дела и не делаем ничего, чтобы подвергнуть людей опасности. Я не понимаю, почему правительство хочет наблюдать за нами», - заявил порталу один из прихожан церкви в городе Вэньчжоу, восточный Китай.

«Правительственное давление на нас не отпугнет нас от нашей веры и не повлияет на распространении нашей религии», - добавил прихожанин, отметив, что чем большее давление на христиан оказывается, тем больше людей приходит к вере.

Большинство служителей отказались комментировать ситуацию с установкой камер.