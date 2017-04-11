В Индии из-за нападения толпы "защитников коров" погиб мусульманин

В северо-западном штате Индии погиб мусульманин в результате нападения целой толпы "защитников коров" - он был водителем автомобильной фуры для перевозки скота, сообщает "Седмица" со ссылкой на "The Gardian".

По сообщению местной полиции, Пехлу Хан, 55-летний мусульманин, работавший перевозчиком скота, умер в больнице через 2 дня после того, как разъяренная толпа из многих сотен индуистских почитателей и защитников священных коров остановила и разбила его грузовик, а самого его зверски избила. Это произошло на пути в город Алвар в штате Раджастан.

По официальным данным полиции, это уже десятое убийство за последние два года, совершенное организованными группами фанатичных «защитников коров».

Эти радикалы особенно усилили свою активность в последние годы на волне все большего обострения проблем и дискуссий в обществе в связи с почитанием священного животного и обеспечением его благополучия и неприкосновенности. Как известно, корова почитается как священное животное ведущей индуистской религией страны, исповедуемой большинством ее жителей, причем употребление говядины в пищу допускается лишь в 8 из 29 штатов и округов этой страны.

Рахул Пракаш, начальник полиции города Алвар, сообщил, что в результате этого инцидента получили ранения 6 человек, и все они еще находятся на лечении в больнице. Полиция уже назначила награду в 5 тысяч рупий (порядка 80 долларов) за информацию, которая может помочь в установлении личностей убийц, и при этом в числе подозреваемых насчитывается уже более 200 человек.

«Нам еще предстоит получить заключение судмедэкспертизы, но уже сейчас могу сказать, что у жертвы были многочисленные переломы ребер» - заявил Пракаш.

Погибший Пехлу Хан был одним из водителей в группе из 6 автомобильных фур, перевозивших скот, которые были остановлены толпой радикалов по дороге в их родной штат Харьяна. Видеозапись нападения толпы была показана по индийскому телевидению, и на ней хорошо видно, что нападавшие били водителя обрезками железной арматуры и палками.