В Египте в церквях прогремели взрывы, погибли люди

Взрывы прогремели в двух церквях в египетских городах Танта и Александрия в Вербное воскресенье, 9 апреля. Власти считают произошедшее терактом. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на египетские СМИ.

Одно взрывное устройство сработало в коптской церкви "Мар Гиргис" городе Танта в провинции Гарбия. По данным СМИ, при этом взрыве погибли 30 человек, от 50 до 70 человек получили ранения. Позже еще один взрыв прогремел в Александрии.

Бомба большой мощности была заложена на первом этаже церкви "Мар Гиргис" в зале для молящихся.

Взрыв устроил террорист-смертник, передает портал "Аль-Ахрам" со ссылкой на очевидцев. По их словам, человек 30-35 лет в коричневом пиджаке и галстуке, черных ботинках зашел в церковь, прошел до первого ряда и сразу привел в действие пояс смертника.

Полиция оцепила район взрыва, изъяла записи с видеокамер. Сообщается, что силам безопасности удалось задержать подозреваемого, его сейчас допрашивают.

Премьер-министр Египта Шериф Исмаил назвал взрыв терактом.

Несколько часов спустя стало известно о взрыве у дверей церкви в Александрии. Там погиб полицейский и пострадали еще трое стражей порядка и трое гражданских, сообщают египетские СМИ.

По данным телеканала "Он-ТВ", полицейский погиб при задержании смертника, который пытался пройти в церковь. Террорист был вынужден подорвать себя у двери.

По сведениям СМИ, в церкви мог находиться патриарх коптской церкви Теодор Второй, но он не пострадал.