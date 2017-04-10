В Литве на Горе крестов произошел пожар

Пожар на Горе крестов, одной из главных христианских достопримечательностей Литвы, произошел утром в понедельник в Шяуляйском районе республики, сообщает "Благовест Инфо" со ссылкой на "Sputnik".

Сообщение о пожаре на "Горе крестов" поступило в Единый центр помощи в 9.30 утра.

"На место происшествия выехало шесть цистерн. В настоящий момент огонь локализуется. Огнем было охвачено около 10 квадратных метров площади холма", - сообщил представитель государственной противопожарной службы Гинтарас Зонис. Причина возгорания выясняется.

"Будет проведено расследование, пока рано говорить о причинах. Огонь практически локализован", - добавил Зонис.

Гора крестов в 12 километрах от города Шяуляй стала местом паломничества для католиков и православных христиан. Весь холм, который находится в поле, заставлен десятками тысяч крестов и распятий разных размеров - по данным из открытых источников, их число достигает 500 тысяч. Один из крестов был установлен Папой Иоанном Павлом II.

Люди, приходящие на "Гору крестов", несут с собой кресты и крестики, изготовленные из различных материалов, от деревянных до металлических нательных.