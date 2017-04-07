В Судане мусульмане разгромили евангелистскую школу и убили христианского лидера
16:46, 07 апреля 2017Мир
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Фото: IslamDag
Толпа мусульман напала на евангелистскую школу в Судане. Инцидент имел место в Омдурмане, сообщает "Седмица" со ссылкой на Morning Star News.
В результате погрома христианской школы был убит Юнан Абдуллах, местный христианский лидер, который прибежал в школу, чтобы защитить находившихся там женщин от действий погромщиков.
Толпа состояла из сторонников местного бизнесмена-мусульманина, который пытается заполучить контроль над школьной собственностью.
Американский посол и чиновник из британского посольства присутствовали на похоронах убитого погромщиками Юнана Абдуллаха.
Судан - государство с населением 36.7 млн. человек, 97% из которых являются мусульманами.
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