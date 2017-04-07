В Лондоне за 20 лет закрылись 500 храмов и открылись 423 мечети

Международный независимый аналитический центр Gatestone Institute опубликовал отчет, в котором было сказано, что за последние два десятилетия в Лондоне было закрыто 500 христианских храмов, а на "печальных руинах английского христианства" были открыты 423 мечети, сообщает Христианский Мегапортал со ссылкой на Christian Post.

В отчете было отмечено, что начиная с 2001 года в Лондоне 500 церквей всех конфессий были закрыты, а их здания превратились в частные дома. В то же время число мусульман в столице Великобритании выросло почти на миллион.

Цифры, приведенные британским независимым институтом социологических исследований NatCen Social Research Institute, показали, что только в период между 2012 и 2014 годами число британцев, которые заявляли о своей приверженности Церкви Англии (государственной христианской церкви), сократилось с 21% до 17 % (на 1,7 миллиона человек).

Различные британские социологические исследования показали, что людей, не принадлежащих никакой религии, сейчас стало больше, чем христиан в Англии и Уэльсе.

В своем отчете исследователи из Gatestone Institute подчеркнули, что с упадком христианства Британия стала "приобретать все более исламское лицо".

Так в Бирмингеме, втором по величине городе Британии, несколько раз собирались петиции с просьбой разрешить британским мечетям с помощью громкоговорителей три раза в день призывать мусульман к молитве.

По данным Gatestone Institute число шариатских судов в Лондоне неукоснительно растет, 100 из них теперь работают официально.

"Эти новые суды основаны на отказе от неприкосновенности прав человека: ценности свободы и равенства, которые составляют основу английского общего права. Британский культурный истеблишмент быстро капитулирует перед исламскими фундаменталистами в принятии их требований", - указано в отчете исследовательского центра.