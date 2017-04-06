В Армении Ветхий Завет перевели на язык жестов

Араратская епархия Армянской Апостольской Церкви презентовала видеодиски для глухонемых «Ветхий Завет языком жестов», сообщает "Благовест Инфо".

Работа с людьми, имеющими проблемы со слухом и речью, по инициативе главы Араратской епархии архиепископа Навасарда Кчояна началась еще 15 лет назад. Вопросом стал заниматься иерей Есаи Артенян, который сам выучил язык жестов и стал общаться с глухонемыми без сурдопереводчика.

Для глухонемых епархия стала организовывать «чтения» Библии. Были придуманы жесты, которые передавали духовные термины. Таковых, как выяснилось в ходе чтений, не существовало.

Пять лет назад начались съемки библейских сюжетов на языке жестов. В них принимали участие 15 глухонемых прихожан Армянской Церкви, священники и специалист по азбуке глухих Зубейда Меликян. Результатом их труда стали четыре видеодиска, в которых непрофессиональные актеры – люди с проблемами слуха и речи представляли сцены из Библии. Сюжеты, которых 237 по счету глав Ветхого Завета, сочетались с библейскими иллюстрациями, субтитрами и музыкой, что дает возможность смотреть диски и тем, кто не имеет проблем со слухом. Каждый сюжет длится не более одной минуты.

Авторы идеи запланировали снять еще 128 видеосюжетов, но уже по главам Нового Завета. Диски будут бесплатно раздаваться глухонемым прихожанам Армянской Церкви. В Араратской епархии пояснили, что видеодиски понадобятся 3,5 тыс глухонемым, однако пока выпущены 500 экземпляров «Ветхого Завета на языке жестов».