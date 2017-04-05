Армянская Церковь одобрила кандидатуру нового местоблюстителя Константинопольского патриарха

Католикос всех армян Гарегин II благословил нового местоблюстителя Константинопольского патриарха Армянской Апостольской Церкви, сообщает "Благовест Инфо" со ссылкой на пресс-службу Первопрестольного Эчмиадзина.

Ранее занимавший этот пост архиепископ Арам Атешян недавно был отозван.

Выборы нового местоблюстителя были назначены на 15 марта. По результатам голосования на это место был избран архиепископ Гарегин Бекчян, возглавлявший армянскую общину Германии. Подробности голосования Католикосу Гарегину II на днях передали члены Церковного совета патриархата архимандрит Егише Учкунян и иерей Трдат Узунян.

О своем одобрении кандидатуры нового местоблюстителя Верховный духовный совет ААЦ с благословения Католикоса всех армян направил письмо, адресованное Церковному совету патриархата. В нем говорится: «Направляем наше благословение новому предстоятелю константинопольской армянской общины, всему духовенству и нашим сынам. Призываем быть мудрыми и руководствоваться духом любви в преодолении существующих проблем и препятствий, и в соответствии с церковными канонами найти решение во имя мира и восстановления единства константинопольской общины».

Назначение архиепископа Бекчяна вызвало недовольство архиепископа Арама Атешяна, которого с поста местоблюстителя досрочно отозвал Эчмиадзин. Стамбульская газета «Акос» передает, что Арам Атешян, назначенный в свое время турецким правительством викарием патриарха, после избрания архиепископа Бекчяна представил сообщение мэрии Стамбула, в котором отмечал, что проведение патриарших выборов невозможно с правовой точки зрения. При этом Атешян заявил, что сам он не уйдет в отставку.

Газета «Акос» также пишет, что архиепископ Бекчян на поступок Арама Атешяна обратился к тому с открытым письмом, в котором призвал его проявить уважение в отношении договоренности, достигнутой по результатам встречи с Католикосом всех армян в Эчмиадзине, и отказаться от своей должности.