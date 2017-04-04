В Пакистане заключенным христианам предлагают освобождение за принятие ислама

Сидящим в заключении пакистанским христианам службой государственного прокурора была обещана амнистия, если они откажутся от своей веры и обратятся в ислам, сообщает «Седмица» со ссылкой на «Christiantoday».

В Лахоре, столице штата Пенджаб, были арестованы 42 христианина по обвинению в убийстве в рамках следственного дела о линчевании двух человек, которые, как полагают, были причастны к организации взрывов, произведенных террористами-смертниками в двух христианских храмах в марте 2015 года. Тогда в результате взрывов погибли на месте 17 человек и более 80 получили ранения. Вскоре после этого события прошли демонстрации протеста местных христиан. Два мусульманина были схвачены толпой, их забили до смерти и сожгли. В результате протестов погибло 25 человек, арестовано примерно 150 участников протестов.

Джозеф Франчи, активист правозащитной организации, выступающий в защиту обвиняемых, сообщил, что предложение об амнистии в обмен на вероотступничество было сделано им Сайедом Анеес Шахом, заместителем окружного государственного прокурора.

«Он прямо сказал, что после принятия ислама он гарантирует им амнистию по этому делу». В ответ все христиане смолчали, а один сказал, что скорее пойдет на виселицу, чем откажется от веры Христовой. Адвокат Назеем Анжум, выступающий в защиту обвинямых, сказал, что недостойное предложение Шаха – это «форма шантажа», и подобные методы работы прокураторы «подрывают авторитет государства», - заявил Франчи.

Когда журналисты пакистанской газеты «The Express Tribune» задали Шаху вопросы по поводу сделки, предложенной им обвиняемым, он сначала все отрицал. Однако после того как выяснилось, что имеется видеозапись этого разговора, ему пришлось неохотно признать, что он «дал им возможность выбора», по его словам.

«Это еще одно свидетельство того обстоятельства, что судоустройство в Пакистане не является независимым и непредвзятым. Сам этот вопиющий факт, что христианам предлагают избавление от смертного приговора в обмен на отказ от христианской веры, явно свидетельствует о двух вещах: либо судебная система страны давно прогнила и подчинена исламским экстремистам, либо нация в целом породила орды фанатиков, которые не останавливаются ни перед чем, стараясь обратить в свою веру кяфиров [неверных]. Провал этой попытки обращения христиан под угрозой смерти еще раз подтверждает тот факт, что христиане и другие религиозные меньшинства в стране давно стали объектами преследования и культурного геноцида, а он неизбежно приведет к дальнейшему расколу общества, а значит к еще большей боли и взаимной ненависти», - говорит Уилсон Чоудхри, председатель Христианской ассоциации пакистанцев в Великобритании.

В настоящее время мусульмане составляют не менее 95 %населения Пакистана, причем ислам считается государственной религией по конституции страны. Христианское меньшинство составляет порядка 1.6 % населения страны, то есть примерно 2.5 миллиона человек.