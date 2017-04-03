В Тбилиси впервые прозвучала полная версия "Всенощного бдения" Рахманинова

«Всенощное бдение» Сергея Рахманинова - музыкальное произведение для смешанного хора, впервые в полной версии исполнила в Тбилиси Государственная хоровая капелла Грузии. Вечер, который состоялся 1 апреля на сцене Тбилисского музыкально-культурного центра имени Джансуга Кахидзе, был посвящен дню рождения великого русского композитора, об этом сообщает "Благовест инфо" со ссылкой на грузинский сайт newsgeorgia.ge.

«Всенощное бдение» Рахманинов написал в 1915 году, откликнувшись на события Первой мировой войны. В этом произведении композитор воплотил свое сопереживание и озабоченность лишениями и бедствиями народа, а также тревогу за судьбу родины.

При написании «Всенощного бдения» Рахманинов обратился к корням русской музыкальной культуры — старинным церковным напевам и знаменному пению. Однако, ориентируясь на стиль старинных знаменных мотивов, Рахманинов создал свои собственные оригинальные темы.

Музыка «Всенощное бдение» - это композиция из двух частей, состоящая из вечерни (№2-6) и утрени (№7-15), предваряемых прологом. Это произведение представляет собой вершину русской классической музыки в области хоровой литературы a cappella.

Впечатления от первого исполнения «Всенощного бдения» в России было огромным. Однако после Октябрьской революции 1917 года в стране, боровшейся со всеми религиозными проявлениями, «Всенощное бдение» было надолго запрещено. И только в конце XX века эта музыка заняла свое законное место в концертной жизни.