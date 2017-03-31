Власти Египта арестовали коптов, протестующих против похищения девочки-христианки

В городе Кене были арестованы 13 коптских христиан за то, что они участвовали в демонстрации с требованием к органам безопасности Египта более решительно расследовать случай похищения коптской девочки, сообщает "Седмица" со ссылкой на информационное агентство Fides.

Коптский подросток Марина Нашаат была похищена около трех недель назад.

Протестующие – более двух десятков человек - выступили спонтанно, без предшествующего уведомления местных властей. Демонстрация коптов не вызвала никаких проблем в отношении поддержания общественного порядка и проходила мирно. Тем не менее, полиция вмешалась и арестовала 25 молодых протестующих, применив к ним репрессивные меры очевидно сильно преувеличенного характера.

Отец пропавшей девочки сказал в интервью египетским СМИ, что не получал телефонных звонков от представителей сил безопасности после того, как его дочь исчезла.