В Германии найдена уникальная карта Святой земли XVI века

Фрагмент уникальной географической карты XVI века найден в немецком городе Галле. Об этом сообщает "Deutsche Welle".

В хранилище библиотеки университета имени Мартина Лютера в восточногерманском городе Галле хранятся сотни различных географических карт - в том числе и старинных. Но то, что при инвентаризации случайно обнаружат подобный раритет, никто не ожидал. Директор отдела картографии Мартин Шойпляйн (Martin Scheuplein), надев белые нитяные перчатки, бережно берет лист формата А3, не скрывая своей радости. Еще бы: этот лист был напечатан предположительно в 1540 году!

Речь идет об одной из страниц 12-страничного альбома "Карта Святой земли", выполненного нидерландским художником Германом фан Боркуло. До сих пор было найдено лишь два листа из этого уникального картографического шедевра. Один хранится в Британской библиотеке, другой - в частном собрании.

На листе, найденном сейчас в Университетской и земельной библиотеке Саксонии-Анхальт (так она называется официально), - изображение упомянутых в Библии мест, сцены, иллюстрирующие различные истории из Ветхого и Нового Завета. Надписи сделаны на латинском и старо-нидерландском языке. Масштаб, расстояние между городами и другие важные географические параметры не выдержаны. Но карта и не предназначалась для навигации. Она носила фиктивный характер и иллюстрировала Библию. Обычно подобные карты были своеобразными дневниками паломнических путешествий.

Типично для того времени, подчеркивает Мартин Шойпляйн, что "генеральное" направление карты было ориентировано не на север. Вверху на карте - восток: там находились Святая земля и Иерусалим.

Среди библейских сцен на карте - спасение святым Георгием царевны от дракона (змея) и исцеление Иисусом глухонемого. Среди городов - Триполи в сегодняшнем Ливане и Сепфорис (Ципори), который в библейские времена был главным городом Галилеи.