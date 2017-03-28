В Грузии обнаружен древний храм в ущелье Илто

В ущелье Илто селения Чартали Ахметского муниципалитета (Кахетия) обнаружены руины однонефного христианского храма, сообщает "Благовест-инфо" со ссылкой на греческий сайт Ick.Ge.

По информации муниципального культурного центра, на близлежащей территории замечены также следы поселения.

По словам руководителя центра культуры Кахи Мамулашвили, ущелье Илто практически не изучено с точки зрения памятников культурного наследия.

«Об этом обнаружении нам сообщили местные жители. Как предполагают специалисты службы охраны памятников, эта однонефная базилика датируется раннехристианским периодом (в Грузии - IV-XI вв.). Церковь находится в труднодоступном месте. На близлежащей территории замечены следы поселения», - сообщил Каха Мамулашвили.

По его словам, об этом обнаружении уже информировано Национальное агентство защиты культурного наследия, которое проведёт соответствующие исследования.