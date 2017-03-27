Грузинская Православная Церковь отметила 100-летие восстановления автокефалии

В храме Светицховели 25 марта состоялась праздничная служба, посвященная 100-летию восстановления автокефалии Грузинской церкви. Праздничное богослужение возглавил Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II, сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на грузинские СМИ.

В 1811 году русский императорский двор упразднил автокефалию Грузинской церкви, отменил патриаршее правление, и грузинскую церковь, на правах экзархата, подчинил Синоду Русской церкви.

После восстановления автокефалии в 1917 году первым Католикосом-Патриархом был избран известный деятель церкви Кирион II. В 1990 году Грузинскую автокефальную церковь, существующую с V века, подтвердил Вселенский патриархат.

"Есть исторические даты, которые превосходят свое значение, такой сверхдатой является автокефалия Грузинской Церкви", - заявил Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II.

«Грузинская Церковь получила автокефалию в V веке. Большая заслуга в этом принадлежит царю Вахтангу Горгасали. С благословения Иерусалимского патриарха был провозглашен первый Католикос Грузии Петр. Чем бы была Грузия, если бы у нас не было автокефалии?! Очень трудно представить, однако благодаря милости и воле Божией Грузия обрела автокефалию. Храмы, которые были построены, книги, которые были написаны, культура, которая была создана на христианской почве, – все это результат автокефалии, и я поздравляю вас с восстановлением автокефалии. Она была упразднена и восстановлена 100 лет назад. Мы преклоняем голову перед Кирионом, Леонидом, Калистратом, Антоном Гиоргадзе и другими, благодаря большому труду которых была восстановлена автокефалия», - сказал Патриарх Грузинский.

Патриарх отслужил панихиду по всем предкам, которые трудились ради народа, страны и Церкви.