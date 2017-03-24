В Пакистане суд рассмотрит запрет соцсетей из-за "богохульного" контента

Высокий суд Исламабада 27 марта рассмотрит вопрос блокировки в Пакистане социальных сетей, в том числе Facebook, пока не будет решен вопрос удаления "богохульного" контента, сообщают РИА Новости со ссылкой на издание "Express Tribune".

В середине марта премьер-министр Пакистана Наваз Шариф распорядился очистить социальные сети от "богохульного" контента. Шариф отметил, что вопрос об очищении соцсетей от "богохульного" контента уже прорабатывается органами юстиции.

Он также распорядился, чтобы уполномоченные пакистанские органы подняли этот вопрос с представителями зарубежных сетей. "Богохульство" по законам Пакистана может караться смертной казнью, пакистанская правоприменительная практика в этом вопросе регулярно критикуется правозащитными организациями.

В среду судья Высокого суда Исламабада Шаукат Азиз Сиддики анонсировал в ходе слушаний, что уже в понедельник может быть принято решение о временной блокировке Facebook. Заявление прозвучало в контексте доклада представителя Федерального агентства по расследованиям (FIA), который сообщил, что агентство донесло до руководства соцсети обеспокоенность властей Пакистана.

Американская компания согласилась выслать делегацию в Пакистан для переговоров, но попросила время для изучения вопроса. Судья Сиддики заявил, что руководству Facebook действительно нужно дать время, но пока "важно заблокировать Facebook в Пакистане".

Одновременно в среду глава МВД Пакистана Чоудхри Нисар Али Хан пригласил послов мусульманских стран провести в пятницу встречу, где бы они обсудили единую стратегию в отношении "богохульного" контента в соцсетях.