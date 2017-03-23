Минские таможенники обнаружили в посылке из США старинную икону Богородицы

Минские таможенники обнаружили древнюю икону Богородицы в посылке из США, сообщает Белорусская служба новостей.

Данная посылка была направлена на адрес жителя Минска. Как отметили в Минской региональной таможне, икона была завернута в пленку и бумагу. В декларации было указано, что в посылке находится картина с рамкой.

Данная икона, по предварительным данным экспертов, называется «Матерь Божия «Смоленская»», которая относится к типу изображения Богоматери «Одигитрия». Время создания этого шедевра датируется второй половиной ХІХ века. Написана икона была в Российской империи.

Данная незаконно перемещавшаяся культурная ценность, по предварительным данным, стоит около 4 тысяч долларов. Таможенники изъяли икону до решения суда.