Индуистский священник-националист возглавил крупнейший штат Индии

В самом густонаселенном штате Индии Уттар-Прадеш на прошлой неделе закончились выборы в местный парламент. Итогом голосования, продлившегося почти месяц, стала победа партии премьер-министра Индии Нарендры Моди "Бхаратия джаната парти" (БДП). На посту главного министра штата Моди утвердил индуистского священника-националиста Йоги Агитьянана, который не так давно положительно оценил запрет Трампа на въезд мусульман из 7 стран в США, сообщают "Вести" со ссылкой на "Индиан Экспресс".

Выбор кандидатуры Агитьянана стал неожиданностью для многих экспертов, так как он уже не раз оказывался замешанным в скандалах. В 2007 году будущий главный министр провел 11 дней в тюрьме из-за нарушения общественных ограничений, введенных в районе из-за угрозы индо-мусульманского конфликта. Тогда правоохранительные органы заинтересовались резкими высказываниями Йоги Агитьянана о мусульманах.

"Если одна индуистская девушка выйдет замуж за мусульманина, то мы возьмем сто мусульманских девушек в ответ. Если мусульмане убьют одного индуистского мужчину, мы отнимем сто жизней у их мужчин в ответ", — заявил в одной из своих речей Агистьянан.

В 2015 году, когда мусульманский актер Шакрукха Хан пожаловался на растущую нетерпимость в стране, Йоги Агистьянан сказал, что звезда Болливуда говорит на одном языке с лидером исламистской террористической организации "Ахль-э-хадис" Хафизом Саидом. Кроме того, он называл недавно канонизированную Мать Терезу частью плана по христианизации Индии, а также предупредил в выступлении своих последователей о "любовном джихаде" — дискредитированной, но имеющей большую популярность в Индии теории заговора, гласящей, что мусульманские мужчины намеренно стремятся заключить брак с индуистками с целью обратить их в ислам. При этом заместитель новоиспечённого министра Кешав Прасад рассказал Индиан Экспресс, что приход Агистьяна к власти не несёт никаких причин для беспокойства со стороны мусульманского населения Уттар-Прадеш.

Победа Моди в Уттар-Прадеш означает, что несмотря на спорный характер, его политика борьбы с коррупцией все же нашла поддержку у большей части населения страны. Именно лояльное и доверительное отношение населения к реформам премьер-министра, по мнению наблюдателей, и помогло правящей партии одержать победу.

В своей победной речи после объявления результатов в Уттар-Прадеш, премьер-министр призвал жителей страны к созданию "Новой Индии" к 2022 году.