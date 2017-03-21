Окончена реставрация Кувуклии в храме Гроба Господня

Греческие специалисты завершили первую за 200 лет реставрацию часовни (Кувуклии) храма Гроба Господня (известен также как Иерусалимский Храм Воскресения Христова), под которой, согласно преданию, расположена гробница Иисуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Times of Israel.

По информации издания, в ходе работ был демонтирован окружавший Кувуклию с 1947 года металлический каркас, а каменный фасад святыни очищен от копоти, образовавшейся в результате зажигаемых паломниками свечей. Кроме того, реставраторы прорубили окно, которое впервые позволит посетителям храма взглянуть на гробницу Спасителя.

Стоимость реставрационных работ, продолжавшихся девять месяцев, составила около $4 млн.

Открытие часовни, как ожидается, состоится 22 марта в присутствии предстоятеля Константинопольской православной церкви Вселенского патриарха Варфоломея I и главы католической церкви Папы Римского Франциска.

***Гроб Господень - главная святыня христианского мира. Считается, что он стоит на том самом месте, где, согласно Священному Писанию, был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос. Это место было обнаружено спустя три века после Распятия посланцами римского императора Константина, провозгласившего христианство государственной религией. Там к 335 году был построен так называемый первый храм Гроба Господня, который в настоящее время представляет собой огромный архитектурный комплекс, включающий, в частности, Голгофу с местом Распятия, Кувуклию - часовню в центре храма, скрывающую непосредственно пещеру Гроба, подземный храм Обретения Животворящего Креста, храм святой равноапостольной Елены и несколько приделов.

Пещера, где находится Гроб Господень, была обретена под основанием языческого храма, построенного по указанию императора Адриана, повелевшего создать новую колонию на месте Иерусалима, разрушенного римлянами в 70 году н.э.