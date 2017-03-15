91-летний испанец на продолжении 56 лет самостоятельно строит огромный собор

Пожилой испанец более полувека самостоятельно строит уникальный собор, сообщает Седмица со ссылкой на информационную службу ВВС.

Хусто Гальего родился в 1925 году в испанском городке Мехорада-дель-Кампо в 40 км к востоку от Мадрида. В возрасте 27 лет он поступил в монастырь в соседнем городе и оставался в нем в течение 8 лет. Но был вынужден покинуть монастырь, когда заболел туберкулезом.

Поскольку он не мог служить Богу в качестве монаха, Гальего решил построить собор на участке земли, которую он унаследовал от своей семьи. Его просьбу о разрешении на строительство власти проигнорировали, поскольку не поверили в серьезность намерений мужчины. Но Гальего это не остановило. В 1961 году он начал строительство церкви, не имея на это ни разрешения, ни архитектурного опыта.

Гальего не завершил своего образования из-за гражданской войны в Испании в 1930-е годы и поэтому черпал вдохновение, главным образом, из книг с фотографиями старинных замков и соборов. Он не имел формального плана строительства, но больше всего в дизайне собора чувствуется влияние романского стиля с типичными для него колоннами и рядами арок.

Строительные материалы энтузиаст закупал на деньги, унаследованные от отца, а также собирал на улицах города старые кирпичи для повторного использования.

В течение многих лет Гальего самостоятельно выполнял все строительные работы. Иногда ему помогали племянники, за что он оплачивал их обучение в школе. Собор Хусто превратился в проект всей жизни.

Собор впечатляет своими колоссальными размерами. Самый большой из 28 куполов храма имеет около 40 метров в диаметре, его строительство продолжалось 30 лет.

Гальего посвятил собору всю свою жизнь. Он никогда не допускал мысли бросить строительство и никогда не хотел заняться чем-то другим. Он до сих пор просыпается каждое утро на рассвете, чтобы поработать, — кроме воскресных дней, когда он посещает Мессу в церкви.

Последние 20 лет вместе с Гальего работает его земляк Анхель Лопес, которого вдохновил проект, и он предложил свою помощь. Лопес, в частности, создал витражи и покрасил своды собора. Он также не имеет никакого опыта в архитектурной деятельности. Лопес помогает 91-летнему Гальего с условием, что после его кончины унаследует строительство и должен будет довести его до конца.

В своем завещании Гальего оставляет собор Хусто в наследство Католической Церкви. По словам Гальего, Церковь довольна его творением, но сможет принять его как пожертвование, только если Гальего устранит нарушение и получит, наконец-то, официальное разрешение на строительство от испанских властей.

Гальего надеется, что однажды его собор все же станет действующей церковью, а его самого после смерти похоронят в созданном им храме.

Собор еще далек до завершения. Здание и купола — полностью готовы, но еще остается много работы по внутренней отделке. Лопес рассказал, что, очевидно, ему потребуются еще одни рабочие руки для завершения строительства. Кроме того, интерьерные работы потребуют дополнительного финансирования, которого ни у него, ни у Гальего пока нет.