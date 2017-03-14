В Ираке освободили церковь, которую ранее террористы превратили в свою базу

Иракские войска, освободившие район Мосула Ад-Даваса, обнаружили христианскую церковь, которую боевики террористической организации ИГИЛ использовали как свою баз, сообщает Благовест-Инфо.

В халдо-католическом храме Божией Матери Неустанной Помощи к сегодняшнему дню не осталось ни одного христианского символа – все распятия и статуи святых уничтожены, в здании развешаны плакаты исламистов и их символика, на стенах нацарапаны «автографы» боевиков.

О том, для чего было построено здание, свидетельствует сохранившаяся у входа табличка «Халдо-католическая церковь» и алтарь из серого мрамора.

Плакаты, прикрепленные к колоннам внутри церкви, дают понять, как жилось под властью исламистов. На одном из них перечислены 14 правил поведения жителей Мосула. Одно из них предписывает женщинам «одеваться скромно» и появляться в общественных местах только «по необходимости».

В одной из литовок, найденных на полу церкви, перечислялись телесные наказания для тех, кто был уличен в воровстве, употреблении алкоголя, прелюбодеянии или гомосексуализме. Пояснения сопровождались красноречивыми картинками.

Район Ад-Даваса был освобожден иракской армией в ходе операции по изгнанию ИГИЛ из Мосула – крупнейшего города на севере страны, который был захвачен боевиками в июне 2014 года. Еще в январе армейское командование объявило об освобождении восточной части города.