В Англии кроличья нора оказалась входом в подземный храм тамплиеров
12:20, 13 марта 2017Мир
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Фото: twitter.com
В Великобритании кроличья нора выдала расположение подземного храма ордена тамплиеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Metro.
Фото: twitter.com
Древнюю рукотворную пещеру нашли на фермерском поле неподалеку от города Шропшир. Вход в нее был замаскирован под кроличью нору. Местные жители, побывавшие в святилище, рассказали, что оно находится в отличном состоянии.
Возраст храма может достигать 700 лет. Однако специалисты не берутся назвать точную дату его возведения. По мнению журналистов, святилище скорее всего принадлежало рыцарям ордена тамплиеров или их последователям.
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