В Англии кроличья нора оказалась входом в подземный храм тамплиеров

В Великобритании кроличья нора выдала расположение подземного храма ордена тамплиеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Metro.

Древнюю рукотворную пещеру нашли на фермерском поле неподалеку от города Шропшир. Вход в нее был замаскирован под кроличью нору. Местные жители, побывавшие в святилище, рассказали, что оно находится в отличном состоянии.

Возраст храма может достигать 700 лет. Однако специалисты не берутся назвать точную дату его возведения. По мнению журналистов, святилище скорее всего принадлежало рыцарям ордена тамплиеров или их последователям.