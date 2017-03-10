В Иерусалиме от поджога пострадала часовня на Елеонской горе

Часовня Вознесения Христова, расположенная на вершине Елеонской горы в Иерусалиме, пострадал от умышленного поджога 8 марта, сообщает Благовест-инфо.

Как сообщили в Францисканской кустодии Святой земли, вероятно, злоумышленники подожгли автомобильную покрышку, положили ее прямо на чтиму верующими скалу, что находится внутри часовни. Именно с этого места, по преданию, вознесся на небо Иисус Христос через 40 дней после Своего Воскресения.

Огонь также нанес ущерба расположенному поблизости магазину, владельцы которого – члены мусульманской семьи – торгуют открытками и религиозными сувенирами.

По версии полиции, причиной поджога мог стать конфликт между двумя семьями, связанными с этим святым местом. Появилась информация, что арестован и допрашивается один подозреваемый.

Часовня Вознесения – одна из четырех святынь Палестины, регулируется так называемым «Статусом кво». Этот документ предусматривает, в какой степени и в каком порядке могут пользоваться этой святыней разные конфессии. Вознесенская часовня находится под юрисдикцией управления вакуфов – мусульманского органа надзора за религиозной собственностью.

Нынешняя часовня на Елеонской горе была построена во времена крестоносцев, на месте более древней постройки, разрушенной в 614 году персами.

Эту святыню также почитают мусульмане, которые допускают, что вознесение Иисуса Христа на небо могло быть на самом деле, но они не верят в Его крестную смерть и Воскресение.