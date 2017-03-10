Власти Венгрии выделили $8 млн на реставрацию православных храмов

Министерство человеческих ресурсов Венгрии выделило 2,4 миллиардов форинтов (около 8,1 миллиона долларов) на реставрацию трех храмов в стране, включая кафедральный собор в Будапеште, и строительство еще одного, сообщили РИА Новости.

"Субсидия выделяется для реставрации Успенского кафедрального собора Будапешта, храма Пресвятой Троицы Мишкольца, храма святителя Николая Мирликийского в Токае. Кроме того, будет построен новый православный храм в городе Хевиз", — уточнил источник.

Управляющий Венгерской епархией епископ Тихон считает, что: "Данное выделение средств является вкладом венгерского народа в дело не только восстановления храмов-культурно-исторических памятников Венгрии, но в сохранение христианских, традиционных ценностей в Венгрии и в Европе".