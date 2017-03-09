В Хорватии на берегу моря воздвигнут одну из самых высоких статуй Девы Марии

Монументальная статуя Лорентанской Богоматери появится в скором времени в хорватском городе Примоштен на берегу Адриатики. Статуя высотой 17 метров станет одной из самых высоких скульптур Девы Марии, сообщает Благовест Инфо.

Как сообщили в муниципалитете Примоштена, известного своими виноградниками и пляжами, в ясную погоду статую можно будет увидеть с противоположного берега моря – из Италии.

Жители Примоштена особо почитают Лоретанскую Богоматерь. Каждый год 9-10 мая в городе проходит праздник, посвященный Девы Марии.

Мэр Примоштена Стипе Петрина надеется, что появление статуи будет способствовать привлечению в город паломников и религиозных туристов. Дата завершения работ пока неизвестна, однако пьедестал уже построен.