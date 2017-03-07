В Шанхае скончался последний священнослужитель Пекинской духовной миссии

Последний священнослужитель Пекинской духовной миссии протодиакон Евангел Лу скончался в воскресенье 5 марта в Шанхае, сообщает журнал "Фома".

По словам настоятеля прихода святых Петра и Павла в Гонконге протоиерея Дионисия Поздняева, сообщившего о кончине отца Евангела, память о нем навсегда останется в сердцах православных шанхайцев.

"Память о новопреставленном протодиаконе, как об одном из исповедников веры, останется в сердцах знавших его — шанхайской православной общины и чад Китайской Автономной Православной Церкви", — сказал отец Дионисий.

***Отец Евангел был рукоположен в священнослужителя в 1950 году начальником XX Российской миссии в Китае архиепископом Пекинским и Китайским Виктором (Святиным). С 1960-х годов отец Евангел проживал в Шанхае на покое, принимая участие в богослужениях православной общины.

В 2008 году, по случаю 50-летия Китайской Автономной Православной Церкви, отец Евангел был награжден медалью преподобного Сергия Радонежского.

Пекинская духовная миссия была основана в 1712 году по взаимной договоренности императоров Петра I и Канси. Вплоть до 1950-х годов она была духовным центром православия в Китае.

В 1956 году Китайская Православная Церковь получила автономию. К тому времени в стране насчитывалось более 100 православных храмов.

Сейчас в Китае проживает около 13 тысяч православных христиан.